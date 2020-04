Covid-19

Detidas 14 pessoas por desobediência desde sexta-feira

A PSP e a GNR detiveram 14 pessoas pelo crime de desobediência desde as 00:00 de sexta-feira, totalizando 122 as detenções no âmbito do estado de emergência devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).