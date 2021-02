Detida mulher na posse de um quilo de heroína e outro de produto de 'corte'

De acordo com comunicado, a detenção ocorreu no contexto de uma operação policial realizada no âmbito de uma investigação em curso, que permitiu a apreensão de um quilo de heroína, além de significativa quantidade de produto não abrangido e habitualmente utilizado como substancia de “corte”, bem como vários artigos e documentos com relevância probatória.

Estima-se que a mistura dos produtos apreendidos seria suficiente para 20.000 doses individuais.

A detida, estrangeira e residente noutro país da União Europeia, foi presente às competentes autoridades judiciárias, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.