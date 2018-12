Detenções por violência doméstica

As mais lidas

Também este fim de semana e no âmbito de uma investigação criminal, foi detido em flagrante delito, um homem de 47 anos, pelo crime de tráfico de estupefaciente.

Por seu turno, a Esquadra de Investigação Criminal, no decurso de uma Operação Especial Prevenção Criminal, foram detidos, este fim de semana, dois homens, de 30 anos e uma mulher de 21 anos, pelo crime de tráfico de estupefaciente.

De acordo com comunicado, na Maia, concelho da Ribeira Grande, foi detido um homem, de 35 anos, por crime de violência doméstica contra sua esposa de 32 anos e a outra mulher de 49 anos.

