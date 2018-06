Detenção por tráfico de estupefacientes em Ponta Delgada e Povoação

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no âmbito de investigação em curso, identificou e deteve um homem, de 37 anos, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes., em Ponta Delgada. Entretanto, na Povoação, a PJ deteve um casal, igualmente por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.