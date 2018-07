Detenção de indivíduos por tráfico de estupefacientes

As mais lidas

Os quatro cidadãos detidos irão ser presentes a 1.º interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada para aplicação das correspondentes medidas de coação.

A operação policial realizada pela Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada teve por objetivo o desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, de cariz familiar, a qual, desde há vários meses a esta parte, operava numa das zonas urbanas sensíveis da cidade, sendo diretamente responsável por abastecer inúmeros cidadãos toxicodependentes que ali se deslocavam com o único propósito de adquirir os referidos produtos estupefacientes.

Os vários artigos apreendidos no decurso da busca permitiram, ainda, a recolha de prova e indícios relacionados com outras investigações efetuadas, nos últimos meses, por esta força de segurança.

No decurso da busca foram apreendidas ainda 75 doses individuais de heroína, bem como diversos equipamentos eletrónicos e quantias monetárias relacionadas com a atividade criminosa praticada pelos arguidos.

Segundo comunicado, a operação decorreu em Ponta Delgada, mais concretamente no Bairro do Lajedo. Tendo por base uma investigação levada a cabo por uma Brigada da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Ponta Delgada, foi montada uma operação policial que contemplou o cumprimento de um mandado de busca domiciliária e que permitiu a apreensão de uma quantidade significativa de produto estupefaciente, designadamente haxixe, a qual daria para a preparação de aproximadamente 400 doses individuais da referida substância.

A Divisão Policial de Ponta Delgada deteve três homens e uma mulher em flagrante delito, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok