Detenção de homem por tráfico de estupefacientes e recetação

A Divisão Policial de Angra do Heroísmo, através da Esquadra de Investigação Criminal de Angra do Heroísmo, deteve um homem de 35 anos, por tráfico de produto estupefaciente, nomeadamente haxixe e liamba e, por recetação de vários artigos proveniente de furtos.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, a detenção ocorreu no decurso de diligências de investigação e subsequente cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão, a uma residência e uma superfície comercial, no concelhos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória.





Em resultado das diligências, foram apreendidas 584 doses individuais de haxixe; 12,42 g de liamba, vários artigos provenientes de furtos ocorridos no concelho de Angra do Heroísmo, elevados valores monetários e outros objetos relacionados com a atividade ilícita.





O detido foi presente à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação.