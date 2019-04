Detenção de dois indivíduos suspeitos da prática do crime de furto

De acordo com comunicado, as detenções surgem na sequência de uma investigação efetuada por Brigada de Investigação Criminal da PSP de Ponta Delgada especializada no combate à criminalidade contra o património, tendo sido concretizada uma investigação que decorreu ao longo de várias semanas e que culminou com as detenções dois arguidos e a consequente recuperação de inúmeros objetos que tinham sido furtados, em vários assaltos recentemente praticados em várias residências localizadas na freguesia dos Arrifes.





Na sequência das buscas foi possível apreender dois televisores LCD, três Smartphones, um tablet, diversos utensílios de cozinha e, ainda, outros artigos que se encontram diretamente relacionados com a atividade criminosa praticada pelos arguidos.





No decurso da investigação foi, ainda, constituído arguido uma terceira pessoa em virtude de se encontrar na posse de vários artigos que haviam sido furtados pelos arguidos detidos.





Ambos os suspeitos, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime e por crimes de natureza ainda mais grave, após terem sido sujeitos a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Ponta Delgada, foi-lhes decretada a medida de coação de prisão preventiva.