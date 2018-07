Deteção precoce dos problemas ligados ao álcool deve ultrapassar o estigma, alerta Rui Luís

Rui Luís que visitou as unidades de Alcoologia da Casa de Saúde do Espírito Santo e da Casa de Saúde de São Rafael, disse que o Executivo está a trabalhar em duas vertentes, "na promoção da necessidade de tratamentos, porque sabemos que existe ainda o estigma, e, por outro lado, na formação”.



“Aquilo que se nota, de uma forma geral, mas particularmente no caso das mulheres, é que, quando chegam às casas de saúde, já veem numa situação muito grave, porque é difícil assumir que existe um problema e, portanto, também se torna mais difícil depois de fazer o tratamento”, frisou em nota publicada no gacs.



Recorde-se que o Governo dos Açores lançou no ano passado um Plano de Ação para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool, que tem por objetivos gerais a redução da procura e da oferta de bebidas alcoólicas, um plano "bastante abrangente e parte da prevenção à reabilitação, passando pela minimização e redução de riscos, pela dissuasão, mas também pelo tratamento e depois pela reabilitação”, frisou o secretário.



Rui Luís referiu que a formação nesta área chegou a 200 profissionais de saúde, para que seja facilitada a deteção precoce de problemas de alcoolismo, e que está a ser criada uma rede de referenciação com os centros de saúde.