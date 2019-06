Desporto escolar recebe 29 equipamentos para modalidades náuticas

A entrega será feita pela Fundação Oceano Azul e pelo Oceanário de Lisboa, à Direção-Geral de Educação, numa cerimónia em Lisboa, no Centro Náutico do Parque das Nações, que contará com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

“Serão atribuídos 29 equipamentos náuticos (incluindo equipamentos adaptados), a 17 Centros de Formação Desportiva (CFD) de várias regiões do país, nomeadamente os municípios onde está a ser desenvolvido o programa “Educar para uma Geração Azul”.

A Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa criaram o projeto como forma de promover uma relação consciente e responsável com o oceano, bem como a prática de desportos náuticos nas escolas públicas nacionais, refere uma nota do Ministério da Educação.

Os equipamentos serão distribuídos por agrupamentos de escolas de 20 municípios.

Numa declaração escrita enviada à Lusa, Tiago Brandão Rodrigues afirma que a “colaboração da Fundação Oceano Azul e do Oceanário com o Desporto Escolar, através da doação de equipamentos náuticos, incluindo embarcações, para os Centros de Formação Desportivos (CFD), vem complementar e alavancar o esforço do Ministério de Educação na promoção das atividades náuticas”.

“O aumento para o dobro do número de CFD e a criação do I Campeonato Nacional de Atividades Náuticas ilustram a nossa aposta nestas modalidades em que Portugal tem longa tradição”, complementou o governante.

De acordo com as informações prestadas pela tutela, atualmente existem 56 centros de formação desportiva com modalidades náuticas – canoagem, remo, surf e vela - que registaram um crescimento ao longo dos últimos anos.

Em maio o Ministério da Educação promoveu os primeiros campeonatos nacionais escolares de atividades náuticas, que juntou em Viana do Castelo e Caminha, anfitriãs do evento, cerca de 500 alunos de todo o país.