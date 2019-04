Desportivo das Aves oficializou renovação de Augusto Inácio

O presidente da SAD do Desportivo das Aves e Augusto Inácio oficializaram esta sexta feira a renovação do contrato do técnico por três temporadas, num acordo que pretende acautelar o futuro do clube da I Liga de futebol.

"Este foi o meu primeiro ano como presidente do Aves, e no começo da época, na primeira volta, tivemos muitos problemas. Com a vinda do ‘mister’, tudo mudou, completamente, e o seu trabalho tem sido muito bom. Nas outras épocas, tivemos um treinador por ano, mas eu quero acabar com isso, porque tenho conversado com o ‘mister’, e ele tem um bom projeto, que condiz com os nossos objetivos", disse Wei Zhao em conferência de imprensa.

O presidente da SAD do Aves justificou ainda a renovação com uma aposta na continuidade do trabalho e um foco maior na formação, com o objetivo maior de dar estabilidade ao clube, concorrendo para uma classificação "do meio da tabela para cima".

Esta cerimónia realizou-se à margem da conferência de antevisão ao jogo com o Sporting, da 29.ª jornada da I Liga, e foi analisada pelo técnico como "uma aposta no futuro do Aves".

"O que queremos é que o Aves faça campeonatos tranquilos e melhore o que tem de melhorar, em termos físicos e estruturais", disse Augusto Inácio.