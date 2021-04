Desmantelada rede de tráfico "em zona urbana" da Lagoa em São Miguel

No relatório da atividade policial referente a quinta-feira, o Comando Regional da PSP nos Açores explica que, no âmbito de "diligências" concretizadas pelos "investigadores da PSP", foi possível "recolher provas que apontavam para uma rede de tráfico de estupefacientes que operava na zona do Porto dos Carneiros, em Lagoa".

"A referida operação permitiu desmantelar uma rede de tráfico que se encontrava ativa numa zona urbana sensível, no concelho de Lagoa, tornando-se assim fulcral para o restabelecimento da tranquilidade pública e o sentimento de segurança numa localidade amplamente conotada com a ocorrência frequente de delitos criminais e, muito particularmente, com o consumo e tráfico de estupefaciente", lê-se na nota divulgada pela polícia.

No comunicado é referido que estão ainda decorrer investigações relacionadas com "crimes de tráfico de estupefacientes, praticado em coautoria por dois indivíduos".

Os dois suspeitos, é acrescentado, “foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência", sendo que "um dos arguidos também se encontra indiciado na prática de um crime de detenção de arma proibida".

A operação policial contou com a colaboração de polícias da esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada, que permitiu realizar "uma busca domiciliária" e outra busca "numa viatura", culminando ainda na apreensão de "duas armas e algum produto estupefaciente", acrescenta a PSP.