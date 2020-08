Designer leva detalhes da arquitetura portuguesa à decoração na Califórnia

"Não é só a comunidade portuguesa que se revê nestes padrões", disse à Lusa a designer, mencionando que as peças de decoração que produz também têm despertado o interesse de consumidores de origem latina e do médio oriente.

Situada em Sunnyvale, que se enquadra na região conhecida como Silicon Valley, a Alzuleycha "é uma marca de decoração para casa que é inspirada na arquitetura e no design português", disse Ana Guerreiro. Do seu portfólio constam peças em fibra de madeira MDF, impressões, puzzles de parede, almofadas decorativas, chávenas, aventais e capas para telemóvel.

Apesar do nome da marca, que vem de uma palavra de origem árabe da qual derivou 'azulejo', a designer explicou que a inspiração é mais alargada. "São todos os detalhes da arquitetura que vemos", indicou.

"Uso pormenores de portas em madeira, janelas, portões, esculturas feitas em pedra nas fachadas, os pormenores de desenhos feitos com esses materiais", explicou Ana Guerreiro.

"Acabo por olhar para eles, tirá-los e conjugá-los para fazer um novo padrão", acrescentou.

As coleções têm nomes em português, tal como as séries "Folha de Oliveira", "Alfama" ou "Coração". Ana Guerreiro disse que os itens que mais vendem através da loja 'online', por estes dias, são as almofadas e as peças de cozinha (panos e aventais), uma área em que só entrou por sugestão de uma amiga que começou a dar aulas de cozinha.

Antes da pandemia de covid-19, a Alzuleycha tinha começado a aparecer em mercados locais, no condado de Santa Clara, mas a situação forçou Ana Guerreiro a alterar o seu plano estratégico.

"Estou a tentar fazer parcerias com empresas de 'staging'", afirmou, referindo que muitas lojas continuam fechadas. "Há empresas 'online' de design e estou a tentar chegar a elas. Quero fazer parcerias para ter os meus produtos disponíveis para os seus designers", apontou a designer.

Neste momento, os produtos são feitos nos Estados Unidos e no México, mas a empresária está a ponderar transferir alguma da produção para Portugal, nomeadamente as peças de decoração de parede.

Apesar do impacto negativo da pandemia, Ana Guerreiro notou que a crise levou a uma maior abertura das organizações luso-americanas nas redes sociais e realçou o papel do conselho de liderança PALCUS. "Se não fosse a pandemia, talvez não tivesse a oportunidade de chegar tanto às comunidades portuguesas", refletiu a empresária.

"Foi mau, porque está a cortar um caminho que eu queria seguir, mas é uma questão de encontrar outros caminhos e seguir por eles", afirmou Ana Guerreiro.

"O mais importante é fazer parcerias com outras empresas que estejam ligadas ao que eu faço, na decoração", concluiu.

Com uma licenciatura em arquitetura e design de interiores, Ana Guerreiro estava a trabalhar numa empresa de remodelações em Portugal quando teve a ideia que viria a tornar-se na Alzuleycha. A designer mudou-se para a Califórnia em 2017 e abriu a empresa nos Estados Unidos no final de 2019.