Desfile domingo assinala o início da European Juggling Convention

A partir das 12 horas do próximo domingo, dia 29, os participantes, na 41.ª European Juggling Convention , vão percorrer a rua Direita, na ribeira Grande, culminando no largo Hintze Ribeiro onde vão realizar-se diversas atividades.

Segundo nota, a parada de abertura é um dos pontos altos do evento pois junto os malabaristas presentes e, estes, ao longo do percurso, vão estar em constante atividade, conferindo ao centro histórico da Ribeira Grande animação e divertimento para todas as idades.

Estão ainda previstas atuações diárias complementadas por espetáculos da dança e música.

Organizado pela associação 9 Circos, a European Juggling Convention conta com o apoio da Câmara da Ribeira Grande e o epicentro do evento situa-se nos terrenos de Santana, junto à Associação Agrícola de São Miguel, local onde vão decorrer dezenas de iniciativas ao longo dos sete dias de programa.