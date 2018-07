Desfile de abertura junta 1500 malabaristas na Ribeira Grande

As mais lidas

Organizado pela associação 9 Circos, a European Juggling Convention conta com o apoio da Câmara da Ribeira Grande e o epicentro do evento situa-se nos terrenos de Santana, junto à Associação Agrícola de São Miguel, local onde vão decorrer dezenas de iniciativas ao longo dos sete dias de programa.

Refere a nota que os participantes percorreram a rua Direita e concentraram-se no largo Hintze Ribeiro onde realizaram diversas atividades ao longo da tarde de domingo, proporcionando momentos de alegria e muitas acrobacias ao público presente.

Na ocasião Alexandre Gaudêncio, presidente da autarquia, não escondeu o orgulho pelo facto de a "Ribeira Grande ser a “porta de entrada deste evento em Portugal”, destacando tratar-se de uma “oportunidade única para promovermos a cidade e o concelho através de um evento que, normalmente, só se realiza uma vez em cada cidade e que nunca se realizou no nosso país.”

De acordo com nota enviada à imprensa pela autarquia da Ribeira Grande, a abertura de festival foi uma "porta de entrada" do concelho para os participantes que, até ao fim de semana, se encontram na ilha de São Miguel.

Cerca de 1500 malabarista que integram a 41.ª European Juggling Convention, defiliram, no passado domingo, pelas ruas da Ribeira Grande, assinalando o início de um evento inédito em Portugal e que a cidade norte acolhe pela primeira vez.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok