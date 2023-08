Desemprego na Região sobe para 6,7% no 2.º trimestre

A taxa de desemprego nos Açores fixou-se em 6,7% no segundo trimestre, o que representa uma subida homóloga de 0,8 pontos percentuais e de 0,5 pontos face ao trimestre anterior, segundo dados do SREA.

De acordo com o Serviço Regional de Estatística dos Açores, entre abril e junho, em relação às sete regiões do país, a taxa de desemprego nos Açores (6,7%) foi a segunda taxa mais alta das regiões, ficando neste trimestre acima da taxa de desemprego apurada para Portugal, que foi de 6,1%.

No documento relativo às Estatísticas do Emprego no 2.º Trimestre de 2023, é revelado que a população desempregada na Região estava estimada em 8,4 milhares de pessoas, tendo aumentado 15,1% face ao trimestre homólogo e 7,7% relativamente ao trimestre anterior.

Já a taxa de subutilização do trabalho (indicador que agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego mas não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego) foi estimada em 17%, o que representa uma diminuição de 3,4 pontos face ao mesmo trimestre do ano passado, mantendo-se igual ao trimestre anterior.

Para o aumento homólogo da população desempregada contribuíram, sobretudo, os acréscimos nos grupos populacionais mulheres (7,7%); e pessoas dos 25 aos 34 anos (9,3%), segundo os dados disponíveis.

Por sua vez, a população inativa foi estimada em 117,7 milhares de pessoas no 2.º trimestre de 2023, diminuindo 0,1% em relação ao trimestre homólogo e aumentando 0,1% face ao trimestre anterior.

Neste trimestre, a população empregada nos Açores foi estimada em 116,1 milhares de pessoas, ou seja, diminuiu 0,5% em relação ao trimestre anterior e 0,3% face ao trimestre homólogo.

Segundo o SREA, a taxa de emprego situou-se em 57,2%, menos 0,4 p.p. face ao trimestre homólogo e menos 0,3 p.p. relativamente ao 1.º trimestre de 2023. Acrescenta ainda que a taxa de emprego para escolaridade completa varia consoante os níveis, tendo sido de 84,2% para o nível superior, 75,2% para o nível secundário e pós-secundário e 45,1% até ao nível básico (3.º ciclo).

Por outro lado, o gabinete de estatística regional, destaca que por setor de atividade a população empregada na a Região se distribuía da seguinte forma: 9,6 milhares de pessoas no setor primário, 19,6 milhares de pessoas no setor secundário: e 86,9 milhares de pessoas no setor terciário.

O alojamento, restauração e similares possuía 10,2 milhares de pessoas empregadas e a construção representava 53,1% dos empregados no setor secundário.