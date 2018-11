Desembarcam em segurança em Motril 119 pessoas resgatadas de dois barcos

As mais lidas

Um porta-voz da Polícia Marítima informou de que a partir das 07:00 locais (06:00 de Lisboa) o centro coordenador de Almería recebeu avisos consecutivos da partida de embarcações de Marrocos ou do avistamento de outras embarcações.

Ao longo do dia, a Polícia Marítima e a Guardia Civil resgataram 516 pessoas em 11 embarcações localizadas no mar de Alborán.

Fontes da Cruz Vermelha citadas pela agência noticiosa espanhola Efe indicaram que a maioria dos migrantes apresentava bom estado de saúde e que só alguns precisaram de atenção especial, devido a problemas físicos causados pelos enjoos que sofreram durante a viagem, pelo que tiveram de ser atendidos na enfermaria de que a organização humanitária dispõe no cais do porto.

Segundo a unidade marítima da Guardia Civil, havia no grupo 17 mulheres, pelo menos quatro menores e 98 homens.

Os 116 africanos e três asiáticos resgatados este domingo à tarde pela Polícia Marítima nas proximidades do mar de Alborán, quando viajavam em duas embarcações, desembarcaram em segurança no porto de Motril, em Granada, Espanha.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok