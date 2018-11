"Descida do desemprego em outubro prova que estamos no caminho certo", afirma diretora regional

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional afirmou esta quarta-feira, na Ribeira Grande, que os dados publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), relativamente ao mês de outubro, “validam a tendência de descida consistente do número de desempregados na Região”, acrescentando que “a descida do desemprego em outubro prova que estamos no caminho certo”.