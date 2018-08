Com vista a registar a importância histórica da Estação Rádio Naval de Ponta Delgada, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, vai amanhã, quarta-feira, pelas 17h00, proceder ao ato público de descerramento oficial da placa toponímica do “Caminho da Estação Naval”, na freguesia da Fajã de Cima.

De acordo com nota de imprensa, o evento contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, e do Comandante do Comando da Zona Marítima dos Açores, Comodoro Valentim Rodrigues.

A atribuição da designação toponímica “Rua Estação Rádio Naval” para denominação oficial do arruamento vulgarmente conhecido como “Canada do Cascalheiro”, no extremo norte da freguesia da Fajã de Cima, foi proposta pela Comissão Municipal de Toponímia, em 2014, por iniciativa do então presidente Rubens de Almeida Pavão, acrescenta a nota.



Reconhecer e registar a importância histórica da Estação Rádio Naval de Ponta Delgada, especialmente para a Marinha Portuguesa estabelecida em São Miguel durante a II Guerra Mundial, foi o intuito da proposta, que mereceu a concordância da Junta de Freguesia da Fajã de Cima e registou a reiterada vontade do Comando da Zona Marítima dos Açores.

Em julho deste ano, por decisão da Comissão Municipal de Toponímia e Distinções Honoríficas, foi submetida à Câmara Municipal de Ponta Delgada, com a designação de toponímica "Caminho da Estação Rádio Naval".

Recorde-se que a Estação Rádio Naval funcionou, sucessivamente, no Campo de São Francisco (São José), nas Laranjeiras (São Pedro) e em Santa Rita (Fajã de Baixo), mas foi na localização em apreço da freguesia da Fajã de Cima que registou a sua derradeira localização, durante o período compreendido entre os anos de 1970 e 2006.

Quarta-feira, pelas 17h30, o Presidente da Autarquia e o Comandante da Zona Marítima visitarão, igualmente, a placa identificativa da casa onde nasceu Roberto Ivens, na Rua do Meio, restaurada pela Câmara Municipal de Ponta Delgada.