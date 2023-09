Desaparecimento de caça F-35 causa espanto entre norte-americanos

ste caça furtivo desapareceu no domingo, segundo a base militar de Charleston, na Carolina do Sul, depois de um incidente e de o piloto ter conseguido ejetar-se “com total segurança”.

No entanto, os militares não especificaram a razão pela qual o piloto teve de recorrer a esta opção extrema, normalmente sinónimo de perigo iminente.

“Quem tiver alguma informação que possa ajudar as nossas equipas a localizar o F-35, ligue para o Centro de Operações de Defesa da Base”, sublinhou a Base Conjunta de Charleston na rede social X (antigo Twitter).

Este apelo incomum gerou imediatamente várias reações.

“Sabíamos que o F-35 era furtivo, mas isto é ridículo”, destacou Nancy Mace, representante republicana da Carolina do Sul, no X.

Um dos porta-vozes da base de Charleston, Jeremy Huggins, explicou ao jornal Washington Post que o dispositivo tinha um dispositivo recetor-transmissor que permitia a sua localização, mas que este não estava a funcionar “por alguma razão” que ainda não foi determinada.

As autoridades limitaram-se até agora a dizer que com base na última posição conhecida do altamente sofisticado F-35B Lightning II, a procura concentrou-se numa área a norte de Charleston, perto dos lagos Moultrie e Marion.

“Ainda estamos a recolher informações e a investigação está em andamento”, garantiu hoje outro porta-voz da base, à agência France-Presse (AFP).

No X, multiplicaram-se os comentários divertidos, sobre o desaparecimento deste equipamento que pertence ao prestigiado Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.

Os utilizadores da rede social partilharam cartazes manipulados a dizer ‘procura-se’: "F-35 desaparecido. Recompensa de 500 dólares".

Como os Estados Unidos já forneceram milhares de milhões de dólares em ajuda militar a Kiev, muitos partilharam uma fotografia – também manipulada – do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, todo sorridente, a posar em frente a um avião de combate.

Um dos internautas questionou: “Vocês já procuraram na Ucrânia?”.

Os opositores do Presidente democrata norte-americano Joe Biden também aproveitaram a oportunidade para atacar o seu governo.

“Somente sob a administração Biden os militares dos EUA podem perder um F-35 de 80 milhões de dólares (cerca de 74,8 milhões de euros) no ar”, sublinhou o comentador conservador Benny Johnson, também no X.

Uma das teorias é que o caça ficou a voar em piloto automático. Em 1989, um MIG-23 soviético da Polónia caiu perto de Kortrijk, na Bélgica, depois de viajar mais de 900 quilómetros sem piloto, que também se tinha ejetado.