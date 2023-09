Desafios da catequese exigem antes de mais “conversão pastoral e abertura à mudança”, afirma novo diretor diocesano

Recentemente foi editado o documento “Itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias”, que estará na base da reestruturação dos materiais catequéticos e edição de novos catecismos.

Para o próximo ano pastoral de 2023/2024, não serão editados novos catecismos para a infância, continuando a ser usados os habituais, do 1º ao 6º ano de catequese.

Para toda a adolescência, vai ser lançado pelo Secretariado Nacional da Educação Cristã-SNEC, Secretariado da Catequese de Lisboa e Equipa do Projeto Say Yes uma etapa conclusiva do projeto Say Yes, que estará disponível em setembro.

Este material será trabalhado com todos os grupos da adolescência durante o primeiro trimestre, até ao Natal. Durante esse tempo até a Natal, conta-se que sejam editados dois novos catecismos, já dentro do novo Itinerário: Um será o correspondente ao 7º catecismo (e que se propõe que seja usado pelos grupos do 7º e 8º, cuja temática será essencialmente sobre a liturgia e os sacramentos); Outro será o correspondente ao 9º catecismo (e que se propõe que seja usado pelos grupos do 9º e 10º, com o tema “Raízes”, abordando o tema da construção da identidade pessoal no encontro com Jesus).

Estes dois catecismos estarão disponíveis no final do ano civil, e poderão começar a ser trabalhados com os adolescentes após o Natal.