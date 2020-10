Derrotas não abalam confiança do Santa Clara

Diz o ditado que não é por morrer uma andorinha que se acaba a primavera e Mansur, jogador do Santa Clara, afirma que as derrotas sofridas pela equipa com o Paços de Ferreira e o Sporting não vão condicionar a prestação no futuro.



O defesa esquerdo brasileiro, que está a cumprir a sua época de estreia na Europa, recorda que “todos os jogos são difíceis”, garantindo que “os últimos resultados não vão influenciar a nossa prestação nos próximos jogos”, assegurou ontem o jogador de 27 anos em conferência de imprensa no Estádio de São Miguel.



Portimonense - já no próximo domingo - e Tondela, uma semana depois, são os próximos adversários dos encarnados. Mansur garante que nestas partidas, ambas fora dos Açores, pontuar “não é tanto uma obrigação”, uma vez que “todos os jogos são importantes para podermos amealhar pontos”.



Para o defesa esquerdo, as duas anteriores partidas são passado e o foco da equipa está, agora, centrado no Portimonense, “uma equipa que está procurando pontuar para sair dos lugares do fundo da tabela classificativa. Mas aqui existem também muitos guerreiros que estão à procura de um resultado melhor”, vincou o jogador que o Santa Clara recrutou, no início da temporada, aos brasileiros do São Bento.



Depois de três jogos a jogar como central descaído pelo lado esquerdo, Mansur, frente ao Sporting, regressou à sua posição de origem, no lado esquerdo da defesa. “Vou estar sempre disponível para jogar onde o mister entender”, realçou o atleta que foi totalista nas cinco partidas já realizadas.