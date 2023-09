Derrocadas na Ferraria levam Ambiente a fazer avaliação

Ocorreram, nos dias 29 e 31 de agosto, dois movimentos de vertente na orla costeira junto à Ferraria, na ilha de São Miguel, levando a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas a pedir uma avaliação da situação ao Serviço de Ambiente e ao Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC).

Segundo explica o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, “toda aquela zona apresenta uma elevada instabilidade geomorfológica e elevada suscetibilidade à ocorrência de movimentos de vertente, sobretudo atendendo às características geológicas e ao declive acentuado que caracterizam aqueles taludes”. Como tal, “este tipo de deslizamentos acontece com frequência, decorrente de um processo natural e progressivo de erosão costeira que se verifica um pouco por toda a orla costeira de todas as nossas ilhas”.



O governante adianta que não houve danos materiais: “os eventos ocorreram na arriba costeira, a cerca de 130 metros da zona balnear da Ferraria, entre o miradouro e o farol da ponta da Ferraria, numa zona onde não existem elementos de vulnerabilidade como habitações ou outras infraestruturas, e por isso não se verificaram quaisquer danos materiais”.

No entanto, “tendo em conta o risco inerente à proximidade à zona balnear e ao percurso pedestre do Pico das Camarinhas - Ponta da Ferraria, esta situação tem sido acompanhada pelo Serviço do Ambiente e Alterações Climáticas da Ilha de São Miguel, sendo que, após uma avaliação no local por parte dos técnicos do serviço, está a ser preparada a realização de um levantamento com recurso a drone”, revelou Alonso Miguel.



Para além disso, foi solicitada uma avaliação técnica da situação ao LREC (que estava previsto ser realizada no decorrer do dia de ontem), para avaliar a necessidade de adoção de medidas preventivas ou de correção, adiantou ainda.