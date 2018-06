Derrames de combustíveis são cenário de exercício

Os derrames de combustível após uma colisão entre um cargueiro e um petroleiro ao largo de São Miguel e a outra no interior do porto de Ponta Delgada foram os cenários testados esta quinta-feira num exercício de combate à poluição no mar.



Denominado “Atlantic Polex.pt 2018”, este exercício pretendeu testar a capacidade de resposta imediata dos diversos meios em caso de derrame de hidrocarbonetos ao largo, na área portuária e na linha de costa.

No exercício foram simulados diferentes cenários alicerçados em dois acidentes distintos.

Ao largo da costa de São Miguel, houve uma colisão entre um cargueiro e um petroleiro, com o consequente derrame de 5000 metros cúbicos de crude que, devido à deriva da mancha de poluente, irá contaminar as águas envolventes e afetar o Porto de Ponta Delgada, a marina de Ponta Delgada, a zona da costa e a Praia das Milícias. Já no interior do porto de Ponta Delgada uma colisão entre uma embarcação de recreio náutico e uma embarcação de pesca que acabou por afundar, obrigou à contenção e recuperação do hidrocarboneto derramado e de se efetuar o salvamento de náufragos e a evacuação de feridos.