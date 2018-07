Deputados do PSD/Açores reúnem para jornadas parlamentares nas Flores e Corvo

O deputado do PSD/Açores eleito pelas Flores explica que essas jornadas vão dedicar particular atenção aos setores da saúde e educação, sem esquecer a solidariedade social e a agricultura, tanto nas Flores como no Corvo, ilha onde os deputados estarão na quarta-feira para visitar a Unidade de Saúde do Corvo, a Escola Básica Mouzinho da Silveira e a Santa Casa da Misericórdia do Corvo.

Já na ilha das Flores, onde os deputados farão também o seu trabalho interno de preparação para a sessão plenária de julho da Assembleia Legislativa dos Açores, que decorre na próxima semana na Horta (Faial), estão agendadas visitas à Unidade de Saúde de Ilha, à Escola Básica e Secundária das Flores e à Associação Agrícola da Ilha das Flores.





Segundo refere Bruno Belo,em nota do partido, “as jornadas parlamentares do PSD/Açores são essenciais para estar próximo das populações e para escutar o que as populações têm para nos dizer. É esse trabalho de proximidade que nos dá a capacidade para defender no parlamento as expetativas e as necessidades de quem vive numa das ilhas dos Açores, neste caso nas Flores e no Corvo”.