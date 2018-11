Deputados do PSD/Açores reúnem em jornadas parlamentares

Os deputados do PSD/Açores reúnem-se entre esta segunda-feira e quarta-feira em jornadas parlamentares, com o objetivo de analisar as propostas de Plano e Orçamento da Região para 2019.





As jornadas parlamentares, que decorrem na sede regional do partido, em Ponta Delgada, têm a sua abertura esta segunda-feira, pelas 16h30, com a intervenção do presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio.





O encerramento das jornadas parlamentares está agendado para quarta-feira, dia 21 de novembro, às 15 horas, com a apresentação das conclusões.