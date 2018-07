Deputados do PSD/Açores eleitos por São Miguel em visita ao concelho da Ribeira Grande

Durante os três dias de trabalhos os deputados vão reunir com responsáveis de instituições, organizações e empresas locais para que possam refletir, junto de quem vive, trabalha ou investe na Ribeira Grande sobre os desafios do concelho, refere comunicado do partido.



Do programa fazem constam reuniões com dirigentes do Centro Comunitário “Cais do Remar”, nos Fenais da Ajuda; da Santa Casa da Misericórdia da Maia e da Ribeira Grande e do Centro Social de São Brás, bem como os deputados irão reunir com os pescadores da Vila de Rabo de Peixe, com a Cooperativa Agrícola da Costa Norte, na Lomba da Maia, e ainda com o conselho executivo da Escola Rui Galvão de Carvalho, em Rabo de Peixe.



Para quinta-feira, pela 10h00, os deputados reúnem com o Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, nos Paços do Concelho.