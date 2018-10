Deputados do PSD/Açores denunciam esquecimento do Governo em relação ao porto de Vila Franca do Campo

Os deputados do PSD/Açores, Jaime Vieira e Sabrina Furtado, criticaram “o esquecimento e a falta de zelo dos equipamentos” no porto de Pescas de Vila Franca do Campo, acusando o Governo Regional de “não está a tratar bem os armadores e os pescadores, que deviam merecer uma maior atenção e dedicação”, afirmaram em comunicado.