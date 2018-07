Deputado mariense diz que PSD impede auditoria para avaliar aumento de 4,1 Milhões de euros de passivo na Câmara de Vila do Porto

O deputado municipal do PS eleito pela ilha de Santa Maria, João Vasco Costa, crítica o PSD facto de ter votado contra o pedido de auditoria externa às contas da Câmara Municipal de Vila do Porto, para o mandato 2013-2017.

Em comunicado, o deputado municipal mariense, João Vasco Costa, diz ser “incompreensível esta recusa do PSD em Santa Maria, em promover uma prática de total transparência, tendo em conta a necessidade de se avaliar porque é que o município aumentou o seu passivo em 4,1 Milhões de Euros”.

“É imperioso esclarecer porque é que a autarquia de Vila do Porto foi a câmara do país que mais aumentou o seu passivo, per capita, entre 2013 e 2017. Está em causa a gestão de uma autarquia com cinco mil 578 habitantes, segundo os censos de 2011, e que apenas foi ultrapassada, em termos absolutos, por Lamego que tem 26 mil habitantes e Matosinhos, com 131 mil habitantes”, acrescentou o deputado municipal.

“A nossa proposta para a realização desta auditoria foi chumbada pelos social-democratas, que apregoam transparência na gestão dos bens públicos, mas consideram extemporâneo cabal esclarecimento desta situação”, adiantou também o socialista mariense.