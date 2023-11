Deputado independente diz que a situação da região fica "em suspenso"

“O que temos agora é uma região suspensa. Suspensa porque há partidos que não sabem o que querem. Mostra que se tiveram nas tintas para os documentos que foram apresentados. Estiveram a fazer tudo menos a analisar e a apresentar propostas de alteração”, afirmou Carlos Furtado aos jornalistas, na Assmebleia Legislativa Regional, na Horta.

O Plano e o Orçamento dos Açores para 2024 foram hoje chumbados durante a votação na generalidade na Assembleia Regional com os votos contra de IL, PS e BE e a abstenção do Chega e do PAN.

Os partidos que integram o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) e o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) votaram a favor dos documentos.

Apesar de ter votado favoravelmente, o deputado Carlos Furtado ressalvou que não era um bom orçamento, mas “o possível”, sublinhando que a sua aprovação “iria permitir dar continuidade a todos os atos de governação”.

A título de exemplo das consequências do chumbo do Plano e Orçamento, o deputado independente apontou a suspensão do empréstimo de 75 milhões de euros que iria ser utilizado pelo Governo Regional para pagar a fornecedores.

“Esse empréstimo, a partir de hoje, está irremediavelmente condenado até à próxima aprovação do Plano e Orçamento. Ou seja, os fornecedores, que estão há largos meses à espera que lhes paguem, vão continuar a esperar por tempo indeterminado”, lamentou.