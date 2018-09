Deputado do PSD Costa Neves renuncia ao mandato por "razões pessoais"

As mais lidas

O Conselho Superior de Defesa Nacional é o órgão específico de consulta do Presidente da República para os assuntos relativos à defesa nacional e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas, prevê a Constituição da República.

Costa Neves foi ministro dos Assuntos Parlamentares em 2015, ministro da Agricultura, Pescas, Florestas entre 2004 e 2005 e secretário de Estado dos Assuntos Europeus entre 2002 e 2004. Foi também deputado no Parlamento Europeu entre 1994 e 2002.

Carlos Costa Neves foi eleito deputado sucessivamente desde a XI legislatura, em 2009. Atualmente, eleito pelo círculo do Porto, integra as comissões parlamentares de Assuntos Europeus e de Defesa Nacional.

Na reunião destinada a dar parecer sobre a proposta de revisão da Lei de Programação Militar, o CSDN agradeceu a “intervenção ativa e proficiente ao longo dos anos” do deputado Carlos Costa Neves, que tinha sido eleito pela Assembleia da República, indicado pelo grupo parlamentar do PSD.

O deputado do PSD Carlos Costa Neves vai renunciar ao mandato de deputado por “razões de ordem pessoal” a partir de 1 de outubro, deixando por essa razão de integrar o Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN).

