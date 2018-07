Deputado do PSD/Açores critica declarações de Santos Silva

O deputado do PSD/Açores na Assembleia da República, António Ventura, lamentou as recentes declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre a descontaminação dos solos e aquíferos da Praia da Vitória, "quando refere que o mais importante são as relações económicas e sociais com os EUA, e não as questões ambientais, que aliás diz serem questões inexistentes".