Delta volta a voar para os Açores em 2019

Na capa, o empate do Santa Clara em Portimão é o destaque fotográfico deste domingo.

No jornal de hoje, é possível perceber ainda porque razão os doentes renais estão insatisfeitos com o serviço de transporte prestado pelos bombeiros de Ponta Delgada e como está a funcionar e que adesão tem tido por parte das famílias o sistema de empréstimo de manuais gratuitos nas escolas dos Açores.

