Delta Airlines vai voar todos os dias entre Nova Iorque e Açores

Segundo a operadora, esta rota “vem complementar a existente rota anual direta para Nova Iorque”, sendo que todos os voos são operados em conjunto com os parceiros ‘joint-venture’ Air France-KLM e Alitalia, usando aviões Boeing 757-200 de 199 lugares.

Os voos para os Açores têm partida de Nova Iorque às 20h50, chegando a Ponta Delgada pelas 06h45 do dia seguinte. Em sentido contrário, os voos à partida de Ponta Delgada, o primeiro dos quais está marcada para 24 de maio, têm saída prevista pelas 08h15, chegando a Nova Iorque às 10h21, sempre em horários locais.

Segundo Roberto Ioriatti, vice-presidente transatlântico da companhia aérea, a operação para Ponta Delgada “vai continuar a impulsionar o número de visitantes nos Açores, facilitando a viagem sem escalas dos Estados Unidos para que mais turistas possam descobrir este paraíso escondido no Atlântico”.

Foi a primeira ligação direta entre Ponta Delgada e Nova Iorque e marcou a entrada de uma companhia aérea norte-americana na região e o fim do monopólio da SATA nas ligações entre o arquipélago e o continente americano.

Passando de cinco frequências semanais este ano para uma operação diária, a companhia aérea norte-americana vai operar 21 voos semanais entre Portugal e os Estados Unidos, a partir do aeroporto JFK.

