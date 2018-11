Delta Airlines “animada” com reforço da operação nos Açores

A Delta Airlines explica que a decisão de realizar voos diários entre Nova Iorque e Ponta Delgada a partir de 23 de maio do próximo ano foi tomada com base no bom desempenho da operação que a companhia realizou este ano, bem como do setor turístico dos Açores.

Segundo Olivia Cullis, regional director corporate communications da Delta Air Lines, “com base na força do setor turístico e no desempenho do nossos voos do verão passado, estamos animados com a decisão de expandir a nossa frequência diária para Nova Iorque no próximo verão”. A responsável pela área de comunicação da companhia, sublinha que “a rota Nova Iorque -JFK permitirá voos diários entre os Açores e os Estados Unidos - oferecendo aos clientes mais opções de viagem do que nunca para os EUA, e oferecer mais oportunidades para que os turistas descubram o arquipélago”.





Olivia Cullis diz que os americanos apanharam o “bichinho das viagens a Portugal” e a Delta é atualmente a única companhia aérea norte-americana a voar diretamente para o país. Por outro lado, realça, “há fortes laços com os Estados Unidos, tendo em conta que há muitos cidadãos de ascendência portuguesa a residir nos Estados Unidos, e o nosso calendário oferece melhores opções de viagem entre os EUA e os Açores”, sustenta ainda a responsável.







