Delegado de saúde do Nordeste faz queixa na justiça contra autarca

Nesta edição, o governo regional esclarece que aguarda ainda as conclusões da auditoria à Associação de Turismo dos Açores, depois de ter pedido um aprofundamento de alguns pontos. É possível ler ainda um trabalho sobre o uso de foguetes, as suas regras e as queixas mais frequentes; bem como ficar saber mais sobre um projeto televisivo de dois jovens terceirenses.

O Desporto coloca em destaque na capa a vitória de Tiago Ferreira no Azores MTB Marathon, bem como das equipas do Sporting Ideal, do Operário e do Rabo de Peixe no Campeonato de Futebol dos Açores.