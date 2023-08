Delegação da Assembleia Legislativa participa em encontro nos Estados Unidos da América

Entre segunda e quarta feira, os deputados da ALRAA João Vasco Costa (PS), João Bruto da Costa (PSD), Rui Martins (CDS-PP) e Gustavo Alves (PPM), vão trocar experiências com participantes no encontro anual da Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais, (‘NCSL – National Conference of State Legislatures’, na sigla em inglês), provenientes das administrações estaduais dos EUA e representantes políticos de várias regiões do mundo.

Do programa consta, na segunda-feira, a sessão oficial de boas-vindas aos participantes, “seguindo-se a realização de diversos painéis e mesas redondas sobre um vasto conjunto de temáticas, que vão desde o ambiente, energia e transportes, passando pelo desenvolvimento económico, educação, saúde, tecnologia e comércio”, indicou a ALRAA em comunicado.

“A Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais é um organismo independente, criado em 1975, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de políticas ao nível estadual, proporcionando oportunidades para a troca de conhecimentos, no sentido de serem encontradas soluções que ultrapassem dificuldades que se apresentem aos legisladores”, lê-se na nota.