Défice recua 406 ME até junho e atinge 2,6 mil ME

“A melhoria do saldo global é explicada por um crescimento da receita (2,5%) superior ao aumento da despesa (1,3%)”, lê-se no documento.

O défice orçamental em contas públicas totalizou 2.616 milhões de euros no primeiro semestre, menos 406 milhões de euros, em comparação com o período homólogo, divulgou esta quinta-feira o Ministério das Finanças.

