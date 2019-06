Defesa Rafinha é reforço para Jorge Jesus no Flamengo

O internacional brasileiro Rafinha é reforço para o treinador Jorge Jesus no Flamengo, com o clube brasileiro a anunciar a chegada do lateral direito, ex-jogador do Bayern Munique.

“O lateral-direito Rafinha, multicampeão com a camisa do Bayern de Munique, é o mais recente reforço do Flamengo. Ele acertou contrato de dois anos com o rubro-negro e se apresenta ao clube no dia 24 de junho”, refere o Flamengo na sua página oficial.

A imprensa chegou em meados de maio a avançar que o lateral, de 33 anos, que terminou a ligação ao Bayern após oito épocas, durante as quais foi heptacampeão, poderia vir a ser reforço do Benfica.

Ao serviço do Bayern, além de sete títulos, o defesa quatro vezes internacional brasileiro, conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma supertaça europeia, bem como três supertaças alemães e quatro taças da Alemanha.

No Flamengo encontrará Jorge Jesus, que assinou no início de junho com o clube ‘carioca’ e assistiu no domingo a um empate a zero com o Fluminense, num momento em que a equipa segue no Brasileirão em quinto lugar, em igualdade com o Bahia.

O ex-técnico de Benfica e Sporting apenas vai assumir a equipa depois da Copa América, que se realiza de 14 de junho a 07 de julho.

O campeonato é liderado pelo Palmeiras, de Luiz Felipe Scolari, com 19 pontos, mais cinco do que o Flamengo, mas menos um jogo disputado pela equipa de São Paulo.