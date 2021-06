Defesa Paulo Henrique, ex-Penafiel, regressa ao Santa Clara

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Paulo Henrique para a celebração de um contrato profissional para as próximas três temporadas”, lê-se numa nota de imprensa enviada pelos açorianos.

Paulo Henrique, de 24 anos, é natural de São Miguel, nos Açores, e cumpriu grande parte da sua formação no Santa Clara.

“O atleta está assim de regresso ao clube que o lançou para o futebol profissional em Portugal, agora bem mais experimentado e conhecedor da realidade da modalidade”, destaca o clube insular.

O Santa Clara recorda que Paulo Henrique se estreou na equipa principal do Santa Clara na época 2013/14, quando os açorianos disputavam a II Liga.

Nessa época de 2013/14, o defesa tornou-se “um dos jogadores mais jovens a marcar com a camisola do Santa Clara, depois do tento apontado na vitória por 1-0” diante do Sporting B.

Em declarações ao departamento de comunicação do clube, Paulo Henrique expressou o “orgulho” de regressar ao Santa Clara.

“É um grande orgulho estar de volta aos Açores. O Santa Clara tem evoluído imenso e venho extremamente motivado”, afirmou.

Na nota de imprensa, o Santa Clara destaca ainda que Paulo Henrique, que tanto pode atuar como defesa central ou lateral esquerdo, distingue-se “dos demais pela sua inteligência tática, agressividade e capacidade de antecipação”.

Depois de ter deixado o Santa Clara em 2015/16 para representar o Paços de Ferreira, Paulo Henrique somou ainda passagens pelo Sporting da Covilhã e pelo Penafiel.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.

Os açorianos vão iniciar a nova época futebolística na terça-feira com a realização dos habituais testes médicos.