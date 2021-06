Operação Marquês

Defesa de Sócrates pede suspensão de decisão de Ivo Rosa junto do TC

A defesa do antigo primeiro-ministro José Sócrates anunciou que vai apresentar uma reclamação junto do Tribunal Constitucional a pedir a suspensão da decisão do juiz Ivo Rosa, que ordenou o envio do processo da Operação Marquês para julgamento.