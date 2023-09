Decretados três dias de luto nacional

“Foi decidido decretar um luto nacional de três dias com as bandeiras a meia haste em todos os edifícios públicos”, indicou um comunicado do palácio real divulgado pela agência noticiosa oficial MAP, na sequência de uma reunião presidida pelo Rei Mohammed VI e convocada para avaliar a situação no terreno após o sismo.

O forte abalo, com epicentro situado na província de Al-Haouz, sudoeste da cidade turística de Marraquexe, provocou 1.037 mortos e 1.204 feridos “incluindo 721 em estado crítico”, segundo o último balanço provisório do Ministério do Interior.

No decurso da reunião presidida pelo rei de Marrocos, os responsáveis presentes expuseram “os últimos desenvolvimentos provenientes dos municípios e das províncias afetadas, em particular ao nível de certas localidades que ficaram inacessíveis durante a noite e onde o ponto da situação e a intervenção das equipas de socorro apenas ocorreu com o início do dia”.

Mohammed VI emitiu instruções para “o prosseguimento com celeridade das ações de socorro no terreno”, para a formação imediata de uma “comissão interministerial responsável pela elaboração de um plano de urgência de reabilitação e de ajuda à reconstrução dos edifícios destruídos nas zonas sinistradas”, e ainda para o fornecimento de “apoio às pessoas em maior dificuldade, particularmente os órfãos e pessoas vulneráveis”.

O rei ordenou ainda “o apoio imediato a todas as pessoas que se encontram sem abrigo devido ao sismo, em particular em termos de alojamento, alimentação e outras necessidades de base”, e a abertura de uma conta especial junto das Finanças e do Banco Al Maghrib (o Banco Central), pare receber as contribuições voluntárias de solidariedade dos cidadãos e dos organismos privados e públicos.

O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe e provocou danos generalizados nesta região, um importante destino turístico marroquino, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.