Debates entre candidatos arrancam hoje e só devem terminar no dia 22

Inicialmente, RTP, SIC e TVI apenas tinham previstos debates entre seis candidatos - Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, André Ventura e Tiago Mayan -, mas a aceitação da candidatura de Vitorino Silva pelo Tribunal Constitucional levou a televisão pública e o Porto Canal a proporem novos frente a frente para incluírem o antigo autarca do PS e fundador do partido RIR.

Entre hoje e o próximo sábado - dia 09, véspera do arranque oficial da campanha eleitoral - estão agendados 21 debates televisivos, tendo o Porto Canal anunciado a realização de uma outra ronda de frente a frente com Vitorino Silva para a semana anterior à eleição.

Para hoje estão previstos dois debates: o primeiro na RTP1, entre Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, e Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda (BE), pelas 21:00, logo seguido do ‘duelo’ entre o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, e André Ventura, do Chega, que tem início às 22:00, na TVI24.

No domingo, realiza-se apenas um único debate, na RTP, entre Marcelo Rebelo de Sousa e Tiago Mayan, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.

Para segunda-feira, estão previstos três debates, média que se manterá até dia 09: Marcelo Rebelo de Sousa - João Ferreira na TVI (21:00), Marisa Matias e a socialista apoiada pelo PAN e Livre Ana Gomes (22:00, SIC Notícias), e ainda o frente a frente Vitorino Silva - André Ventura (22:45, RTP3).

Na terça-feira, 05 de janeiro, a RTP1 conta com o debate entre João Ferreira e Ana Gomes (21:00), enquanto a SIC Notícias transmite o debate André Ventura - Tiago Mayan, seguindo-se na RTP3, às 22:45, o confronto entre Vitorino Silva e Marisa Matias.

Já no dia de Reis, 06 de janeiro, decorrerão os debates Marcelo Rebelo de Sousa - André Ventura (21:00, SIC), João Ferreira - Tiago Mayan (TVI24, 22:00) e Vitorino Silva - Ana Gomes (22:45, RTP3).

A SIC transmite o frente a frente de Marisa Matias - André Ventura no dia 07 de janeiro (21:00), e na TVI24, uma hora mais tarde, decorre o debate Ana Gomes - Tiago Mayan. Na RTP3, às 22:45, será a vez de Vitorino Silva debater com Marcelo Rebelo de Sousa.

O debate Ana Gomes - André Ventura decorre em 08 de janeiro, pelas 21:00, na TVI, enquanto o frente a frente Marisa Matias - João Ferreira é emitido a partir das 21:30 na RTP. No mesmo dia, pelas 22:45, será o debate entre Vitorino Silva e Tiago Mayan, na RTP3.

Marcelo Rebelo de Sousa defronta Ana Gomes em 09 de janeiro, na RTP1 (21:00) e Marisa Matias debaterá com Tiago Mayan, na SIC Notícias (22:00), com este primeiro ciclo a encerrar com o frente-a-frente entre Vitorino Silva e João Ferreira, às 22:45, na RTP3.

No dia 12 de janeiro, a RTP transmite um debate com todos os candidatos, às 22:00.

O Porto Canal anunciou, entretanto, já ter agendado mais cinco debates: Vitorino Silva - Marisa Matias (17 de janeiro); Vitorino Silva - André Ventura (dia 18); Vitorino Silva - Marcelo Rebelo Sousa (20 de janeiro); Vitorino Silva - Ana Gomes (dia 21) e Vitorino Silva - Tiago Mayan (22 de janeiro).

A confirmar-se, subirá para 26 o total de frente a frente televisivos, para além do debate com os sete candidatos a Presidente da República.