Debate Costa - Cristas na TVI teve 935 mil espetadores, terceiro mais visto

Este foi o terceiro debate nas TV mais visto entre líderes partidários sobre as legislativas de 06 de outubro.

O frente a frente televisivo entre o líder do PS, António Costa, e a presidente do CDS, na TVI, em canal aberto, foi também emitido no canal de cabo TVI24, onde foi acompanhado por 58 mil pessoal, segundo a mesma fonte.

O debate mais visto continua a ser o de estreia da série, entre António Costa (PS) e Jerónimo de Sousa (PCP), com 1,1 milhões de espetadores, seguido dos confrontos António Costa - André Silva (PAN), com um milhão, Costa - Cristas, 935 mil, Rui Rio (PSD)-Assunção Cristas, com 927 mil, e Rio - Jerónimo, com 742 telespetadores.

O debate menos visto foi entre Rio e André Silva, com 697 mil telespetadores.

Para segunda-feira está previsto o último debate, com o duelo televisivo entre os líderes dos dois maiores partidos, António Costa, do PS, e Rui Rio, do PSD, que será transmitido em simultâneo pelos três canais generalistas, RTP, SIC e TVI.

O ‘share’ é o valor comparativo, em percentagem, que permite saber que o programa teve a preferência relativamente a outros de outros canais televisivos num determinado período.

As legislativas para eleger os 230 deputados à Assembleia da República estão marcadas para 06 de outubro. Concorrem a esta eleição, a 16.ª em democracia, um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação.