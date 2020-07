Dia 5 de julho

"De Volta” marca o regresso dos espetáculos ao Auditório do Ramo Grande

No próximo domingo, dia 5 de julho, pelas 21 horas, o Auditório do Ramo Grande volta a abrir portas ao público com o concerto “De Volta”, um espetáculo que marca o regresso das atividades culturais àquele espaço na Praia da Vitória e onde serão seguidas as várias medidas, orientações e recomendações da Autoridade de Saúde Regional.