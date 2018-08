David Fonseca apresenta “Radio Gemini” nos coliseus de Lisboa e Porto

Os espetáculos – dia 14 de novembro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no dia 16 no Coliseu do Porto – são também a celebração dos 20 anos de carreira do músico de Leiria, que iniciou o seu percurso na banda Silence 4.

David Fonseca vai partilhar o palco das Portas de St.º Antão e o da Passos Manuel com Camané e Manuela Azevedo, que com ele concretizaram o projeto Humanos, Rita Redshoes, e ainda a cantora espanhola Alice Wonder, que partilha a interpretação de “Resist”, um dos temas do alinhamento de “Radio Gemini”.

Segundo a editora de David Fonseca, o alinhamento dos concertos vai incluir os temas “Oh My Heart”, “Get Up” e “Find Myself Again”, do álbum “Radio Gemini”, e algumas das suas canções eleitas, como “Superstars”, “The 90’s”, “What Life is For” ou “Someone That Cannot Love”.

“Radio Gemini” foi escrito “de uma forma um bocadinho diferente” dos outros seis álbuns da sua carreira a solo, disse o músico em entrevista à agência Lusa.

“Grande parte dele foi escrito num sintetizador que tinha um gravador de quatro pistas, mais pequeno do que um teclado de computador, que andou comigo para todo o lado”, contou.

David Fonseca fez várias viagens e o sintetizador também, acabando o disco por ser construído “em vários sítios, em hotéis, em carros, em aviões”.

“Levei-o sempre comigo e a minha forma de estar nesses sítios era também fazer música que tivesse que ver com aquilo que estava a viver, com o sítio onde eu estava. Acabou por ser [um disco] muito diferente no sentido da abordagem que eu tive às canções e foi assim que eu cheguei à maior parte delas”, disse.

A digressão de apresentação de “Radio Gemini” iniciou-se a 26 de maio, em Sintra, no Olga Cadaval, tendo David Fonseca atuado já em Coimbra, São João da Madeira, no Porto, no Mercado do Bom Sucesso, no passado 13 de junho, em Loulé, e em Vila Franca do Campo.

Nascido em Leiria em 1973, David Fonseca deu-se a conhecer na música através dos Silence 4, que se estrearam em 1998 com o álbum "Silence becomes it".

A carreira a solo lançou-se em 2003 com o álbum "Sing me something new", seguindo-se outros cinco discos de originais, um álbum ao vivo e várias edições de canções de Natal, para fãs.

David Fonseca tem dispersado o trabalho criativo com outros autores, ao integrar o coletivo Humanos, ao compor para Sérgio Godinho e ao participar num espetáculo de tributo a Leonard Cohen.

Em 2012, editou o livro de fotografia "Right here, right now".