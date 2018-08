Daniel Gonçalves é mandatário da Ilha de Santa Maria pela candidatura de Pedro Nascimento Cabral

Daniel Gonçalves é o mandatário da Ilha de Santa Maria da candidatura de Pedro Nascimento Cabral, à presidência do PSD Açores.

Citado em comunicado, o candidato refere que o facto de Daniel Gonçalves, "ter aceite este desafio prestigia o nosso projeto político e acrescenta uma dinâmica ímpar na consolidação da minha candidatura na Ilha de Santa Maria, impulsionando um novo “Tempo de vencer” que todos ambicionamos”.

Daniel Gonçalves, professor na Escola Básica e Secundária de Santa Maria, é um Ilustre militante do PSD/Açores, exercendo atualmente as funções de presidente de junta da freguesia de Santa Bárbara e de presidente do Conselho de Ilha de Santa Maria.

Publicou recentemente o seu décimo nono livro dedicado à ilha onde vive, sendo por todos reconhecido o seu enorme empenho no desenvolvimento do associativismo juvenil e cultural.