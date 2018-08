Dados positivos do turismo da região em 2017 comprovam a aposta na qualificação

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo diz que o crescimento verificado ao nível dos proveitos no setor turístico, na ordem dos 24%, superior ao verificado nas dormidas, com cerca de 21%, “dá bem nota da aposta na qualificação” empreendida na Região como “um caminho que tem sido percorrido, com resultados concretos nos indicadores”.

Marta Guerreiro, que falava esta quarta-feira no final de uma visita ao alojamento turístico Furnas Lake Villas, referia-se aos números fechados do turismo de 2017, e publicados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística, como “bastante positivos”, uma vez que se confirma que “os Açores, são mais uma vez, a Região do país que mais cresce nos principais indicadores, com destaque para as dormidas”.





De acordo com nota do Gacs, a governante, recordou que em 2017, verificou-se “um crescimento na ordem dos 21%, que compara com cerca de 11% a nível nacional”, em todas as tipologias de alojamento e que coloca a Região acima dos 2,3 milhões de dormidas, representando um novo record na história do arquipélago.





Marta Guerreiro sublinhou que, nos últimos três anos, o crescimento da receita por quarto disponível (REVPAR) também se situou “acima da média nacional, na ordem dos 68%”, estando criadas as condições para se “olhar para o turismo, como um setor que tem todas as condições para atrair quem procura, hoje, uma nova oportunidade de emprego, como uma área para se valorizar profissionalmente, ou mesmo em termos de investimento”.