Dados do IEFP confirmam "trajetória de redução do número de desempregrados"

O Vice-presidente do Governo dos Açores sublinhou que os dados publicados esta terça-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) “confirmam a trajetória que os Açores têm vindo a verificar nos últimos anos, de redução significativa do número de desempregados inscritos nos centros de emprego e de criação sustentada do emprego”.

“O número de inscritos baixou 11% no último mês, o que corresponde, de acordo com os dados hoje publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, a um novo mínimo tendo em conta os últimos sete anos”, afirmou Sérgio Ávila, citado em nota Gacs.