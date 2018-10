D. João Lavrador recebido na Câmara do Nordeste

O Bispo da Diocese de Angra e Ilhas dos Açores, D. João Lavrador, visitou os Paços do Concelho, no passado domingo, no âmbito da visita pastoral que se encontra a realizar no concelho.

No encontro com os membros do executivo da autarquia, D. João Lavrador enumerou algumas questões relativas ao património religioso (igrejas e ermidas), concretamente aos edifícios, às imagens e alfaias de valor das igrejas, que precisam de ser inventariados e catalogados, tendo sido solicitado o apoio do município para este fim, refere nota de imprensa.



D. João Lavrador chamou também a atenção para a necessidade de as igrejas estarem abertas durante o dia e congratulou-se com a colaboração que a Câmara do Nordeste tem dado às paróquias neste sentido e noutras áreas.





A autarquia do Nordeste apoia anualmente as paróquias do concelho nas festas religiosas da freguesia através da atribuição de um subsídio, tendo inclusive aumentado este ano o valor do mesmo. Além da contribuição monetária, o município do Nordeste colabora logisticamente com as festividades.