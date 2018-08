Curto prólogo em Setúbal abre 80.ª edição e decide primeiro líder

As mais lidas

A primeira etapa em linha disputa-se na quinta-feira, com uma ligação de Alcácer do Sal e Albufeira, num percurso de 191,8 quilómetros.

Um curto prólogo, de 1,8 quilómetros, em Setúbal abre esta quarta-feira a 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, com o espanhol Raúl Alarcón (W52-FC Porto), vencedor em 2017, a ser o último a ir para a estrada.

